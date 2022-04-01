Токио, 1 апреля 2022, 09:14 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в настоящее время неуместно давать какие-либо прогнозы относительно условий отмены санкций против России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что политика Токио в отношениях с Москвой, проводившаяся в последние годы, не была ошибочной.
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