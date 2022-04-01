Токио, , 09:14 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в настоящее время неуместно давать какие-либо прогнозы относительно условий отмены санкций против России.

Флаг Японии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Я не думаю, что сейчас уместно давать какие-либо прогнозы на этот счет», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что политика Токио в отношениях с Москвой, проводившаяся в последние годы, не была ошибочной.

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