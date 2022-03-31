Токио, , 10:05 — REGNUM Политика Токио в отношениях с Москвой, проводившаяся в последние годы, не была ошибочной. Это относится и к переговорам о мирном диалоге, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 31 марта во время выступления в парламенте.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из депутатов спросил главу правительства, не был ли неверным политический курс Японии в отношении России после 2014 года, когда Россия присоединила Крым. По словам Кисиды, вхождение Крыма в состав РФ было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Япония и другие страны старались воздействовать на Россию и Украину для снижения напряжённости. Одновременно с этим Токио упорно вело с Москвой переговоры, следуя своему курсу «на подписание мирного договора после решения территориального вопроса», отметил он.

«Замечание о том, что мы таким образом отправили президенту [России Владимиру] Путину «ошибочное сообщение», не соответствует действительности», — сказал Кисида.

Отвечая на вопрос другого парламентария о сотрудничестве с Россией, глава правительства подчеркнул, что Япония старалась «строить устойчивые отношения». Это было важно и для национальных интересов Японии, и для региона в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония присоединилась к введению антироссийских санкций после начала военной операции РФ на Украине.

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