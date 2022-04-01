Глава МИД Японии ответил на вопрос о сроках отмены санкций против России
Токио, 1 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии ЁсимасаХаяси заявил, что в настоящее время неуместно давать какие-либо прогнозы относительно условий отмены санкций против России.
Даниль Муллагалиев ИА REGNUM
Флаг Японии
«Я не думаю, что сейчас уместно давать какие-либо прогнозы на этот счет», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии ФумиоКисида заявил, что политика Токио в отношениях с Москвой, проводившаяся в последние годы, не была ошибочной.
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