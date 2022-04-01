Москва, 1 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Западные страны старательно пытаются тормозить развитие России, вводя всё новые и новые нелегитимные санкции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя введение очередного пакета антироссийских санкционных мер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Дипломат отметил, что американская администрация в очередной раз «старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки», сопровождая их «ничем не подкреплёнными обвинениями и инсинуациями».

«На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны, — подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале посольства.— Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога».

Посол России призвал американские власти «перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта минфин США расширили санкции в отношении России, добавив в список 13 физических лиц и 21 организацию. В санкционный список среди прочего попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы». Минфин США считает, что последние три компании оказывают поддержку российским властям в рамках спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

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Помимо этого предприятия «Сертал» и «Серния Инжиниринг» в США считаются ключевыми звеньями в поставках вооружения для российских спецслужб.