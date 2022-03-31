Вашингтон, , 17:50 — REGNUM США расширили санкции в отношении России, добавив в список 13 физических лиц и 21 организацию, сообщается 31 марта на сайте министерства финансов США.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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В санкционный список среди прочего попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы». Минфин США считает, что последние три компании оказывают поддержку российским властям в рамках спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

Помимо этого предприятия «Сертал» и «Серния Инжиниринг» в США считаются ключевыми звеньями в поставках вооружения для российских спецслужб.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении компаний из России, которые занимаются поставками товаров и услуг для военных и разведывательных служб.

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