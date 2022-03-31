Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции. Удобрения включили в список товаров первой необходимости, пишет 31 марта «Коммерсантъ».

Завод удобрений «Аммоний» Ammoni.ru

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Издание ссылается на новую генеральную лицензию, опубликованную 24 марта Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Из документа следует, что минеральные удобрения внесены в список жизненно необходимых продуктов, как и сельскохозпродукция, лекарства и медицинские изделия.

Отмечается, что выданная лицензия разрешает проводить с товарами из списка любые торговые операции. Собеседники издания в сфере российского производства считают такое решение американских властей важным сигналом.

«Документ минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», — говорится в публикации.

Предположительно США решили обезопасить себя от нехватки удобрений из-за дефицита, который начинается в мире на фоне нарушения поставок из России. С 1 марта транспортировку российских грузов прекратил ряд крупнейших морских контейнерных перевозчиков.

В целом поставки идут, в них задействованы более мелкие суда из стран, которые не вводили против России санкции. Однако экспортеры сталкиваются с попытками европейских потребителей подстраховаться в ситуации с закупкой удобрений.

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