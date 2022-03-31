Москва, , 17:35 — REGNUM На фоне санкций лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил снизить цены на топливо, в частности, на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

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«Зарубежные партнёры, например, Индия, надеются покупать у нас нефть с 20-процентной скидкой. Почему не дать ту же скидку на топливо для наших предприятий, для сельхозпроизводителей, грузоперевозчиков? Для наших граждан, которые долгие годы переплачивают за бензин», — отметил Миронов.

По его убеждению, следует делать энергоресурсы доступнее для внутреннего потребителя, тем самым они будут эффективно работать на экономику и при санкционном давлении.

Таким образом экспортные ограничения могут обернуться на пользу российской экономике, даже несмотря на снижение за последний месяц экспорта нефти почти на 40%.

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