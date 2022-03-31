Вена, , 16:00 — REGNUM Страны ОПЕК+ договорились восстановить добычу нефти в мае 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки. Такое решение было принято в ходе десятой министерской конференции ОПЕК+, которая состоялась 31 марта в режиме видеоконференции.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно коммюнике по итогам встречи, опубликованном на сайте ОПЕК, страны договорились скорректировать в сторону увеличения месячный общий объём добычи на 0,432 млн баррелей в сутки в мае 2022 года.

«Было отмечено, что сохраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок, и что текущая волатильность вызвана не фундаментальными показателями, а продолжающимся геополитическими событиями», — указано в коммюнике.

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Как следует из графика добычи на май, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти на 113 тыс. баррелей в сутки каждая, до 10,549 млн баррелей в сутки. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 42,126 млн баррелей в сутки.

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