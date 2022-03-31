Рим, , 14:09 — REGNUM Российский президент Владимир Путин объяснил, как будет происходить дальнейшая оплата поставок природного газа из РФ. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил в Риме на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Марио Драги World Economic Forum

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По словам Драги, он получил от Путина продолжительное разъяснение, касающееся сохранения платежей в европейской валюте для компаний с учётом планов российских властей по переходу на рублёвые расчёты. Он рассказал, что выслушал российского лидера, позднее по этому вопросу свяжутся технические работники и обсудят механизм.

«Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», — пересказал Драги, ссылаясь на слова Путина.

Он добавил, что перевод оплаты в евро и долларах на рубли — это внутренний вопрос России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин поручил Центробанку, Газпрому и правительству организовать взаиморасчёты за газ в рублях для тех стран, которые ввели против Москвы ограничения в связи с проведением российской спецоперации на Украине. При этом сохраняются объёмы поставок, цены и принципы ценообразования.

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