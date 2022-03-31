Москва, 31 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. С 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море-370 и в Азовском-50, заявил 31 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

«В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении», — сказал он на брифинге.

По его словам, одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах.

«Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран», — добавил он.

Конашенков подчеркнул, что украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте Панамы, Маршалловых островов, Сьерра Леоне, Коморских островов, Белиз, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии.

«При этом Российской Федерацией ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывается безопасный коридор протяженностью 80 и шириной 3 морских мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении. Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления», — заключил генерал-майор.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ежедневно продолжает держать открытым гуманитарный морской коридор для выхода 60 иностранных судов, заблокированных в украинских портах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Читайте также: Морской коридор для ухода иностранных судов из портов Украины открыт