В Минобороны РФ рассказали о выставленных ВСУ морских минах
Москва, 31 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. С 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море-370 и в Азовском-50, заявил 31 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах.
Конашенков подчеркнул, что украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте Панамы, Маршалловых островов, Сьерра Леоне, Коморских островов, Белиз, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия ежедневно продолжает держать открытым гуманитарный морской коридор для выхода 60 иностранных судов, заблокированных в украинских портах.
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