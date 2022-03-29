Москва, , 22:28 — REGNUM Россия ежедневно продолжает держать открытым гуманитарный морской коридор для выхода 60 иностранных судов, заблокированных в украинских портах, сообщил 29 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морская мина Navylive.dodlive.mil

«Вооруженные силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной три морских мили», — рассказал он.

Он также напомнил, что в портах Украины заблокированы более 60 иностранных судов. Украинская сторона всячески уклоняется от решения этого вопроса. Созданная украинскими нацистами в своих внутренних водах и территориальном море высокая минная опасность не позволяет иностранным судам покинуть порты.

Кроме того, по-прежнему сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских морских мин в территориальные воды причерноморских государств и на морские судоходные пути.

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