Нижний Новгород, 31 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 2891 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 385 413 человек на утро 31 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обработка ящика для голосования в «красной зоне»

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 122 жителя области, накануне в больницы попал 101 человек.

С начала пандемии в регионе выявлен 407 331 случай заражения коронавирусом, из них 678 — за минувшие сутки. 11 357 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, пять летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались шестеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1960 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 382 522 человека на утро 30 марта.

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