Нижний Новгород, , 18:44 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1960 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 382 522 человека на утро 30 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За сутки госпитализирован в ковидные стационары 101 житель области, накануне в больницы попали 140 человек.

С начала пандемии в регионе выявлены 406 653 случая заражения коронавирусом, из них 707 — за минувшие сутки. 11 352 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, шесть летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в распоряжении службы скорой медицинской помощи насчитывается 413 спецмашин, из которых 232 имеют стопроцентный износ. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Галина Михайлова. По словам чиновницы, в 2022 году на обновление автопарка потратят 550 млн рублей.

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