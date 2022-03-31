Анкара, 31 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа, заявил 31 марта глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно», — — сказал он в эфире телеканала Аhaber, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что власти Турции не ожидают проблем с поставками природного газа из России, поскольку Анкара не присоединялась к антироссийским санкциям.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня.

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