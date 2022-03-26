Доха, 26 марта 2022, 17:40 — REGNUM Вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня, заявил 26 марта глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа, поэтому не будут присоединяться к санкциям против России.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Читайте также: Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям — Эрдоган