Доха, , 17:40 — REGNUM Вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня, заявил 26 марта глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Такой вопрос не стоит в повестке дня», — сказал он на форуме в Дохе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа, поэтому не будут присоединяться к санкциям против России.

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