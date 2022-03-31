Сеул, 31 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 3425 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 81 666.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 320 743 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 095 631.

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