Сеул, , 04:28 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 320 743 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул. Южная Корея Andrew Currie

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По его данным, только 24 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Центр фиксирует небольшое снижение прироста заболевших по сравнению с предыдущим днем. Тем не менее в Южной Корее продолжает расти число пациентов, находящихся в критическом состоянии. В настоящее время их 1315 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 13 095 631. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 375 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 16 230 человек.