Москва, 29 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Япония, принимая свою позицию в отношении России, ориентируется на Соединённые Штаты. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

«Японское правительство заняло жёсткую антироссийскую позицию, используя лекала Вашингтона», — подчеркнул секретарь Совбеза в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев объяснил и причины такой политики Токио.

«Следует отдавать себе отчёт в том, что после разгрома 1945 года и последовавшей за ним многолетней американской оккупации Япония так и не восстановила свой суверенитет в полном объёме», — отметил секретарь Совбеза.

Он считает, что именно поэтому «власти островного государства игнорируют свои национальные интересы и действуют во вред экономике собственной страны, разрывая многолетние связи японского бизнеса с российским рынком».

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Как сообщало ИА REGNUM, Япония присоединилась к антироссийским шагам Вашингтона и ввела ряд санкций. Так, на фоне ситуации вокруг Украины власти страны приняли решение ввести запрет экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ранее японские власти ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши и в том числе — автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Также до того Токио ввёл запрет на экспорт российской стороне порядка 300 наименований товаров и технологий.

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