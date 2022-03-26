Токио, , 06:30 — REGNUM Долларовые транзакции со Сбербанком приостанавливают три крупнейших банка Японии. Об этом 26 марта сообщает агентство Kyodo.

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Уточняется, что крупнейшие японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho приняли решение о приостановке с 26 марта финансовых транзакций в долларах со Сбербанком. Это связано с тем, что транзакции осуществлялись при посредничестве американских корреспондентских банков, а США ввели запрет на любые операции с участием Сбербанка, который вступил в силу 26 марта.

Ожидается, что аналогичное решение будет принято и другими банками Японии. На настоящий момент неизвестно, будут ли приостановлены транзакции в иностранной валюте, отличной от доллара, однако для банков в Японии характерно воздерживаться от использования другой валюты.

Напомним, США и ряд других стран Запада ввели в конце февраля текущего года ряд санкционных мер в отношении Сбербанка и его корреспондентских счетов. В течение 30 дней финансовые институты США обязаны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонение любых транзакции с его участием. При этом санкции США не блокируют полностью возможность для российских банков взаимодействовать с американскими компаниями.

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