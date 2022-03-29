Москва, , 14:41 — REGNUM Западные страны вполне могут готовить провокации с использованием оружия массового поражения. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Защита от химического оружия Nikole Snyder

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Что касается России, то страна, «твёрдо следуя концепции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, уничтожила все запасы этого оружия, что засвидетельствовали, в том числе и американские специалисты», напомнил Патрушев. При этом США до сих пор не ликвидировали свои запасы химоружия, «используя всевозможные отговорки для затягивания данного процесса», добавил он.

«Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ», — подчеркнул секретарь Совбеза в интервью газете «Аргументы и факты».

В качестве примера он привёл Германию в Первую мировую войну, Японию в 30-е годы, США во Вьетнаме и химические провокации в Сирии.

«Очевидно, что создание Вашингтоном биологического оружия и его нежелание уничтожать отравляющие вещества преследуют вполне определенные цели. Поэтому «Большой семёрке» в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористами и неонацистам», — сказал Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил. Что США не применят химическое оружие ни при каких обстоятельствах.