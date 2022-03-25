Вашингтон, , 16:12 — REGNUM США не применят химическое оружие ни при каких обстоятельствах, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан 25 марта на брифинге для журналистов.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

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Салливан прокомментировал слова президента США Джо Байдена о готовности отреагировать, если химическое оружие будет использовано на Украине. По его словам, Вашингтон будет действовать в координации со своими союзниками и выберет форму и характер ответа в зависимости от действий России.

«У США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах», — заверил помощник президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг и назвал невообразимыми заявления о якобы возможном применении российской стороной химического и биологического оружия на Украине.

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