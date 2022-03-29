Сеул, , 04:42 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 347 554 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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По его данным, 41 заболевший прибыл в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Центр отмечает, что спад заболеваемости COVID-19, который наблюдался в течение пяти прошедших дней, прервался. Эксперты связывают это с распространением разновидности коронавируса «стелс-омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 12 350 428. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 237 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом в больницах Республики Корея находятся 1215 пациентов с COVID-19 в критическом состоянии.