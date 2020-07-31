20 Марта
13:37
В ЛДПР отказались комментировать состояние Владимира Жириновского.
«Никаких комментариев пока не будет», — глава пресс-службы партии
13:35
У Жириновского диагностирован септический шок. Его состояние оценивается как критическое, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, за последние сутки врачи фиксируют выраженную отрицательную динамику состояния лидера ЛДПР. Его лёгкие полностью отекли.
Тем временем на сайте госагентства РИА Новости сегодня был опубликован комментарий Владимира Жириновского, приуроченный к годовщине вторжения США в Ирак.
13:30
Владимира Жириновского, заболевшего COVID-19, снова ввели в медикаментозную кому, начался сепсис, сообщает РЕН ТВ.