Несмотря на некоторую обеспокоенность двумя смертями от коронавируса в северо-восточной китайской провинции Цзилинь, которая стала очередным очагом распространения инфекции внутри страны, в целом эпидемиологическая ситуация с распространением SARS-CoV-2 в мире улучшается.

По состоянию на 20 марта 2022 года в России за сутки госпитализирован 2 551 человек, что на 44,1% меньше по сравнению с 19 марта. Медицина постепенно возвращается к оказанию плановой помощи. В некоторых регионах уже отменили масочный режим, постепенно сокращают запреты на проведение массовых мероприятий, отменяют обязательную вакцинацию.

Вместе с тем пандемия коронавирусной инфекции в далека от завершения. Мир находится только в середине пути, заявила на брифинге 18 марта официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 20 марта 2022 года выявлено 469 776 054 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1615 673 случая.

Подробности о том, как мир преодолевает опасности, связанные к COVID-19, читайте в трансляции ИА REGNUM.

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