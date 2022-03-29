Москва, 29 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В России за сутки число госпитализаций из-за заражения коронавирусом увеличилось на 4 932. Об этом 29 марта сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, это на 179,9% больше показателя предыдущего дня. Днём ранее было зарегистрировано 1 762 случая госпитализации. Увеличение количества госпитализаций произошло в 78 регионах страны.

При этом за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировано 19 660 случаев заражения коронавирусом. Это на 6,83% меньше, чем днём ранее (21 101). В общей сложности носителями SARS-CoV-2 стали уже 17 803 503 человека.

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Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 229, до 16 737 206. При этом 339 заболевших умерли, что на четыре человека больше, чем 28 марта (335).