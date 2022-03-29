Москва, 29 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где запланировано проведение переговоров между Россией и Украиной. Об этом 29 марта сообщает ТАСС и турецкое издание Bloomberg HT.

Marina Lystseva Роман Абрамович

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Встреча делегаций Москвы и Киева по урегулированию кризиса состоится сегодня, 29 марта, во дворце Долмабахче.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии организации переговоров между Россией и Украиной.

28 марта The Wall Street Journal сообщило о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович, участвовавший 4 марта в организации российско-украинских переговоров в Киеве, плохо себя чувствовал после них и что у него заподозрили отравление.

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Напомним, российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Встреча в Турции станет четвёртым раундом переговоров, который пройдёт в очном формате, в последние три недели переговорщики общались только в онлайн-режиме.

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