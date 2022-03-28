Вашингтон, , 21:15 — REGNUM О том, что российский бизнесмен Роман Абрамович, участвовавший 4 марта в организации российско-украинских переговоров в Киеве, плохо себя чувствовал после них и что у него заподозрили отравление, пишет 28 марта The Wall Street Journal.

Роман Абрамович наблюдает за игрой своей команды «Челси» Brian Minkoff

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Так, у Абрамовича покраснели слезились глаза, наблюдалось шелушение кожи лица и рук. Также нехорошо себя чувствовали ещё два участника переговоров. Однако сейчас все себя нормально чувствуют.

Какого рода отравление могло произойти с участниками переговоров, не уточняется. Добавим, что Абрамович посещал Киев и Львов, встречался с украинским Владимиром Зеленским, — всё это после начал российской спецоперации на Украине.

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