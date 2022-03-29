Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на место переговоров России и Украины во дворец Долмабахче в Стамбуле, сообщает 29 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Эрдоган во время обращения к делегациям двух стран призвал установить режим прекращения огня.

Он добавил, что Турция готова оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорных делегаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры между Украиной и Россией состоятся 29 марта в Стамбуле.

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