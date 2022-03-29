Киев, , 06:05 — REGNUM Позицию Украины перед предстоящими переговорами с Россией в Турции обозначил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующее заявление Кулеба сделал 28 марта в эфире украинских СМИ.

Дмитрий Кулеба

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Кулеба пояснил, что для украинско-российских переговоров намечена программа-минимум и программа-максимум. В программу-минимум входят гуманитарные вопросы, программа-максимум предусматривает стабильную договорённость о прекращении огня.

Как уточнил глава МИД Украины, на сегодняшний день стороны не достигли договорённости ни по одному из пунктов, предложенных на переговорах. Кроме того, Кулеба подчеркнул чёткую и принципиальную позицию украинской стороны: не отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Также Кулеба дал совет украинским делегатам ничего не пить, не есть, не прикасаться к поверхностям, намекнув этим на возможность отравления с российской стороны. Глава МИД Украины допустил, что стороны могут разъехаться, не достигнув никаких результатов, в случае, если российская сторона будет говорить пропагандистскими штампами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры между Украиной и Россией могут состояться 29 марта в Стамбуле.

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