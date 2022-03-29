В ВС Южной Кореи выявили свыше 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 29 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 2213 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 75 461
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 347 554 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 12 350 428.
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