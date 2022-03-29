Сеул, 29 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 2213 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 75 461

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 347 554 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 12 350 428.

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