Донецк, 28 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Пытки российских военных, попавших в плен на Украине, являются военным преступлением. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Пытка русского военнопленного

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«Я глубоко потрясена кадрами из Харьковской области, распространёнными вчера в социальных сетях. В указанном видео украинские националисты жестоко издеваются над плененным военнослужащими. Безоружным и связанным мужчинам простреливают ноги. При этом их продолжают допрашивать, оставляя без необходимой медицинской помощи», — сказала Морозова.

Она подчеркнула, что это «вопиющий факт нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека».

«Это военное преступление, которое украинские боевики, оставаясь безнаказанными, даже не пытаются скрывать», — добавила омбудсмен.

Морозова заявила, что она официально обратилась в адрес главы делегации Международного Комитета Красного Креста на Украине Паскаля Хундта и главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер с призывом вмешаться в ситуацию, дать должную правовую оценку действиям Украины и принять срочные меры реагирования для предотвращения пыток, истязаний и унижения пленных граждан в дальнейшем.

«Цивилизованный мир не может оставлять преступные действия Украины в отношении военнопленных без внимания и осуждения. Это обесценивает не только международное гуманитарное право, но и институт прав человека в целом», — подчеркнула уполномоченный.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими, видео с издевательствами над которыми появилось в Сети 26 марта. По предварительным данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Напомним, видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине, которое опубликовал один из пользователей без уточнения времени и места происходящего, шокировало пользователей соцсетей в Китае. Они назвали такие действия «поведением нацистов».

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В комментариях под видео указано, что действия украинских военных являются военными преступлениями и нарушают «Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными».

Официальный представитель Кремля назвал эти кадры чудовищными и заявил, что причастные к этим действиям должны понести ответственность.