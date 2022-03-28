Москва, 28 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Минтруд в ближайшее время представит предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

«Есть законодательная площадка, которая позволяла бы нам и дальше оторвать МРОТ от величины прожиточного минимума», — отметил Котяков.

Он напомнил, что глава государства поручил правительству сформировать предложения по индексации МРОТ и прожиточного минимума — темпы инфляции превышают темы реальной инфляции.

«Свои предложения вместе с Минэкономразвития и Минфином мы сейчас сформируем, в ближайшее время они будут представлены», — сообщил Котяков.

Отчет правительства РФ перед Госдумой 7 апреля апреля представит премьер-министр Михаил Мишустин.

Читайте также:Повышение МРОТ необходимо: покупательная способность жителей РФ снизилась