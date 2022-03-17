Москва, , 15:16 — REGNUM С учетом рекордных с 1998 года недельных темпов роста цен в последние недели (по данным Росстата, годовая инфляция на 11 марта достигла максимума с 2015 года — 12,5%, но отдельные товары подорожали значительно сильнее), покупательная способность населения России заметно снизилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Тысячи людей Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Как обычно, сильнее всего страдают люди с невысокими доходами. Решение о повышении пенсий и пособий, а также прожиточного минимума хотя бы отчасти может это компенсировать.

Необходимость повышения зарплат бюджетников менее очевидна, так как существует достаточно серьезная дифференциация их доходов — к бюджетникам относятся и работники культуры, просвещения, врачи, медсестры, учителя, но также и силовики, и чиновники.

Возможно, не всем нужно одинаково индексировать зарплату, можно исходить из принципа компенсации роста цен тем, у кого доходы ниже определенного уровня.

Объем дополнительных расходов пока неизвестен, поэтому трудно оценить, достаточно ли в бюджете средств для этого.

Однако нужно иметь в виду, что 2021 год бюджет завершил с профицитом, к тому же есть возможность использовать ресурсы ФНБ.

Кроме того, рекордные цены на сырье и ослабление рубля позволяют надеяться, что и в 2022 году поступления бюджетных доходов будут достаточны», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников объявил 16 марта президент страны Владимир Путин.

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