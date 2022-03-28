Москва, 28 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Система высшего образования и науки в России претерпит существенные изменения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков по итогам встречи с депутатами Госдумы в рамках отчета правительства РФ.

Government.ru Валерий Фальков

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«Мы коллегам пытались донести, что система высшего образования и науки России должна будет претерпеть кардинальные изменения. Собственно, о неких подходах к этим изменениям мы собственно говорили сегодня. Это не только наличие собственной национальной системы оценки результативности исследований и разработок, это не только новые программы развития научных организаций или университетов в отдельных регионах — мы рассказали, что будет запущена отдельная программа для Дальнего Востока, но и ряд других интересных идей, которые пока еще нормативно не оформлены», — сказал Фальков.

При этом он выразил уверенность в том, что необходимые законы будут приняты.

«Но благодаря поддержке депутатов в самое ближайшее время получат оформление и существенно изменят образовательный ландшафт России», — добавил министр.

Традиционный отчет правительства РФ запланирован на 7 апреля 2022 года. Он пройдет на фоне санкций ряда недружественных стран.

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