Москва, , 11:08 — REGNUM Минобрнауки РФ поддерживает предложение о признании в России дипломов и учёных степеней ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил глава министерства Валерий Фальков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Партия «Единая Россия» вышла с предложением дипломов и учёных степеней ДНР и ЛНР. Мы поддерживаем предложение и подготовили соглашение, которое может быть подписано в ближайшее время», — сказал Фальков.

По его словам, Россия упростила процедуру поступления для студентов ДНР и ЛНР, и в 2022 году в стране увеличена квота для иностранных студентов на бюджетные места на пять тысяч: «Желающим будет предоставлено соответствующее право».