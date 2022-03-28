Лавров назвал условия для встречи Путина с Зеленским
Москва, 28 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако встреча просто ради обмена мнениями была бы контрпродуктивной. Об этом 28 февраля в интервью сербским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров добавил, что сейчас «ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем».
По его словам, встреча Путина и Зеленского нужна, «как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам».
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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему Донбасса и Крыма на первой же встрече. Президент Украины отметил, что вопросы, касающиеся Крыма и Донбасса очень важны для украинцев, однако при этом он выразил сомнение в том, что в первую встречу будут приняты какие-то решения.
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