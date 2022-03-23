Грозный, , 06:18 — REGNUM Спецслужбы Украины посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому «первым бежать с тонущего корабля». Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Зеленский! Твои спецслужбы посоветовали тебе бежать из Украины? Таких советников врагу не пожелаешь, говорю без иронии. Иными словами, они посоветовали тебе первым бежать с тонущего корабля», — написал Кадыров.

Он посоветовал украинскому президенту прислушаться к тому, что советуют «руководства соседних стран», а именно — совместно с Россией «очистить Украину от различного сброда» в виде бандеровцев, неонацистов и террористов, пришедших с Ближнего Востока, а затем «вместе строить чистое от экстремизма государство, перестать быть американской и натовской марионеткой, стать волевым президентом, имеющим собственное железное мнение».

Кадыров отметил, что, судя по Зеленскому, «вся эта ситуация» ему «совершенно непонятна»: «Поэтому согласись со всеми предложениями президента России В.В. Путина, встретившись с ним, и реши, в конце концов, этот вопрос мирным путём. Условия Владимира Владимировича обоюдовыгодны и продуктивны. Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину».