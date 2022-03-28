Москва, 28 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины возобновятся уже в ближайшие дни. Об этом 28 февраля в интервью сербским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, новый раунд состоится в Стамбуле в очном формате.

Лавров напомнил, что как только украинская сторона после начала российской специальной военной операции предложила начать переговоры, Москва согласились.

«Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах с Россией неизменными приоритетами Украины останутся суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности. По его словам, новый раунд переговоров состоится, так как Украина ищет мира.

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Также украинский лидер пояснил, что целью украинских властей является мир и восстановление в стране нормальной жизни. Зеленский отметил, что возможность для очной встречи российской и украинской делегаций есть на территории Турции.

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