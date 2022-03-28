Киев, , 03:00 — REGNUM Суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности останутся неизменными приоритетами Украины на предстоящих переговорах с Россией. Такое заявление сделал 28 марта украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зеленский объявил, что новый раунд переговоров состоится, так как Украина ищет мира, но при этом её приоритеты останутся неизменными. В числе таких приоритетов Зеленский назвал суверенитет, территориальную целостность страны и гарантии безопасности.

Также украинский лидер пояснил, что целью украинских властей является мир и восстановление в стране нормальной жизни. Зеленский отметил, что возможность для очной встречи российской и украинской делегаций есть на территории Турции.

Напомним, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров с представителями Украины состоится в очном формате 29−30 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной, который планируется провести на турецкой территории, приведёт к долгожданному миру.

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