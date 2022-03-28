Волгоград, 5 мая, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Организованные выезды детей за пределы Волгоградской области временно запрещены решением администрации Волгограда после ДТП с участием баскетбольной команды на Ставрополье. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Согласно организационно-распорядительным документам администрации Волгограда и ее структурных подразделений в настоящее время выезды обучающихся в другие регионы автомобильным транспортом запрещены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Ставропольском крае на участке автомобильной дороги федерального значения Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» произошло ДТП, в результате погибли пять девочек-баскетболисток, следовавших на соревнования на микроавтобусе. Несколько детей и взрослых пострадали, в том числе две девочки остаются в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 4 мая прокуратура сообщила о выявлении многочисленных нарушений при организации данной поездки.