Москва, , 10:44 — REGNUM Девятнадцать украинских БПЛА уничтожены российскими военными в рамках спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 28 марта на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Он уточнил, что беспилотники сбиты в районе населённых пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымянное, Городня, Хгуровка, Красноголовка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка.

Кроме того, в Херсонской области в воздухе сбиты пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч». Ракеты уничтожены в районе аэродрома «Чернобаевка».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки российские военные сбили пять истребителей ВСУ: четыре Су-24 и один Су-27.

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