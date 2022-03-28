Москва, 28 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Авиация и силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили пять украинских военных самолётов за минувшие сутки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 28 марта на брифинге.

Mil.gov.ua Су-27

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он уточнил, что над Черниговской областью Украины сбиты в воздухе четыре истребителя Су-24. Два из них сбиты в районе посёлка Репки, два — в районе города Городня.

«В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Минобороны заявили об уничтоженных за ночь 18 украинских беспилотниках.

Читайте также: Российскими средствами ПВО уничтожено 18 украинских БПЛА