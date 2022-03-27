Киев, 27 марта 2022, 10:16 — REGNUM Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
289 беспилотных летательных аппаратов,
169 установок реактивных систем залпового огня,
1656 танков и других боевых бронированных машин,
684 орудия полевой артиллерии и миномета,
1503 единицы военной автомобильной спецтехники.
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