Москва, 28 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Группировка войск российских Вооружённых сил продолжает успешные наступательные действия на территории Украины. Об этом 28 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что российские военные вклинились на два километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооружённых сил и вышли к южным окраинам населённого пункта Новоселовка.

«Подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на пять километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны», — добавил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны опубликовало кадры марша подразделения Воздушно-десантных войск в Киевской области. Военные, преодолев водную преграду по наведённому понтонному мосту, продолжили движение в заданный район.