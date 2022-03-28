Москва, , 09:11 — REGNUM Подразделения Воздушно-десантных войск, преодолев водную преграду по наведённому понтонному мосту, совершили марш в Киевской области. Об этом сообщала 28 марта в Минобороны РФ. Кадры марша опубликованы военным ведомством в телеграм-канале.

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По данным ведомства, во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты (БЛА) националистов. Обе цели были уничтожены.

Видео опубликовано: Минобороны России

«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй —разведчик», — уточнил командир боевой машины Алексей.

Также Минобороны продемонстрировало развертывание мобильного комплекса связи. Военные связисты Воздушно-десантных войск более месяца круглосуточно обеспечивают обмен информацией между подразделениями ВДВ и пунктами управления.

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Как сообщало иа, 27 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО в течение ночи было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 289 беспилотников.

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