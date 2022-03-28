Вашингтон, 28 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что его критика в адрес российского президента Владимира Путина не означает призыв к свержению. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

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27 марта, когда американский лидер выходил из церкви в Вашингтоне, один из журналистов выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?» Байден ответил отрицательно, отмечает журналистка агентства Bloomberg Кортни Розен.

26 марта Байден, находясь в Варшаве, выступал с речью о ситуации на Украине. Он раскритиковал действия Путина в связи с российской военной спецоперацией и подчеркнул, что российский лидер «не может оставаться у власти», а Украина никогда не станет для России «победой».

Как сообщало ИА REGNUM, позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководителя страны выбирает на американский президент, а российские граждане.

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