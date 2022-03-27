Вашингтон, , 17:59 — REGNUM У президента США Джо Байдена есть «сверхъестественная способность» регулярно совершать ошибки во время публичных выступлений, сообщило 27 марта американское издание The Spectator.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, по словам автора статьи, главу США называли «машиной ляпов» задолго до того, как на его ошибки обратила внимание широкая общественность.

Среди недавних странных инцидентов автор упомянул о высказанном Байденом 25 марта «обещании» предоставить американским десантникам возможность оценить мужество украинцев самостоятельно, когда они «окажутся там». Позже в Белом доме были вынуждены опровергать предполагаемое отправление солдат на Украину.

По мнению автора, оговорки президента можно было бы списать на возраст президента, которому уже 70 лет, тем более у него было две аневризмы головного мозга.

Однако оговорки у Байдена получаются всегда на удивление экстравагантными, и возникают несмотря на то, что пресс-конференции президента строго контролируются: речи американского президента коротки, Байден использует телесуфлёр, и несмотря на это всё равно отклоняется от текста.

«Наблюдать, как он формулирует политику США во время кризиса — это всё равно, что следить за пьяным, пытающимся вести мощный гоночный автомобиль по трассе», — отметил автор статьи.