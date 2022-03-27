Хадер, , 23:13 — REGNUM Вооруженное нападение в Хадере, во время которого 27 марта погибли два человека, министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало как теракт. Об этом пишет ТАСС.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД Израиля Яир Лапид проинформировал своих коллег из Египта, ОАЭ, Бахрейна и Марокко, участвующих в «Негевском саммите», о теракте в Хадере.

«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых. Террористы были ликвидированы сотрудниками полиции Израиля», — говорится в заявлении.

По информации пресс-службы МИД Израиля, двое террористов открыли огонь из автоматического оружия по прохожим, после чего были ликвидированы сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, израильский полицейский 20 марта был ранен во время столкновений стражей порядка с палестинцами в районе Рас-эль-Амуд в Восточном Иерусалиме.