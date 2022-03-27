Анкара, 27 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня, 27 марта, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине», — сообщили в МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что предстоящие в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной приведут к установлению мира.

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