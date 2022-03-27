Анкара, 27 марта 2022, 23:05 — REGNUM Анкара рассчитывает, что предстоящие в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной приведут к установлению мира. Об этом 27 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Как передавало ИА REGNUM, 27 марта помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что новый раунд переговоров России с Украиной пройдет очно 29−30 марта.
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