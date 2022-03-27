Блинкен и президент Израиля обсудили Украину
Иерусалим, 27 марта, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и президент Израиля Ицхак Герцог на встрече в Иерусалиме обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает 27 марта пресс-служба Госдепа.
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Переговоры США и Израиля
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Отмечается, что стороны обсудили специальную военную операцию России на Украине, Иран, а также углубление и расширение договоренностей о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
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